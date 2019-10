Werden Pamela und Tim (25) das neue Traumpaar? Wenn es nach ihr geht, dann schon! Nachdem Pam 2015 bei ihrer Bachelor-Teilnahme von Oliver Sanne (33) direkt in der zweiten Nacht wieder nach Hause geschickt wurde – und auch ihre Bachelor in Paradise-Liebe mit Fitnessboy Philipp Stehler (31) nicht all zu lange anhielt – ist die brünette Schönheit aktuell wieder als Single unterwegs. Im Promiflash-Interview plauderte die Beauty allerdings ihr großes Interesse am diesjährigen Bachelorette-Finalist Tim Stammberger aus.

"Der Tim ist ein ganz, ganz toller Mann", schwärmte die Influencerin gegenüber Promiflash beim Banana Nights-Event in Berlin. Persönlichen Kontakt hatten die Wirtschaftspädagogik-Studentin und der Polizeibeamte allerdings noch nicht: "Ich habe mal auf seine Insta-Story reagiert, aber er hat es bis heute nicht gelesen", verriet die Nürnbergerin. An ihrem neuen Bachelor-Favorit gefalle ihr besonders seine beruhigende Art, weshalb sie auch regelmäßig seine Storys als Abendlektüre verfolge.

Von einem Liebes-Comeback zwischen der aktuellen Bachelorette Gerda Lewis (26) und dem Zweitplatzierten hält die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin nicht viel: "Rein charakterlich würde es glaube ich nicht so ganz funktionieren, weil Tim, wie gesagt, eher ein ruhiger Mann ist!" Was meint ihr – könnte es zwischen Pam und Tim funken? Stimmt ab!

