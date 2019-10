Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Laura Bräutigam (20) hat aktuell allen Grund zu strahlen: Die Laufsteg-Beauty hat vor Kurzem ihren Kampf gegen Lymphdrüsenkrebs gewonnen. Anfang des Jahres war bei der Schwäbin die Krankheit festgestellt worden. Im Laufe der Chemotherapie verlor Laura Ihre Haare, die nun langsam wieder nachwachsen. In einem Interview mit Promiflash hat sie verraten, wie sie mit den kurzen Stoppeln auf ihrem Kopf zurechtkommt.

Promiflash traf Laura in ihrer Heimat und hakte nach, wie es ihr mit ihren langsam nachwachsenden Locken gehe. "Komischerweise gut. Also, ich müsste sagen, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, wäre es das Schlimmste für mich, die Haare nochmal zu verlieren." Vor der Chemo habe sie ihre Mähne sehr häufig gefärbt – jetzt wachsen die Haare stark und gesund nach. So will Laura sie auch behalten. Vom Kolorieren sehe sie in naher Zukunft ab.

Der Krebs wurde bei der 20-Jährigen nicht sofort entdeckt. "Im Februar bin ich ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil ich sämtliche Symptome hatte. Dann war ich zwei Wochen im Krankenhaus, weil die nichts gefunden haben", erinnerte sie sich. Schließlich wurde ein CT gemacht und die Diagnose war eindeutig.

Instagram / laura.braeutigam.official Laura Bräutigam, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Promiflash Ex-GNTM-Kandidatin Laura Bräutigam im Promiflash-Interview

Anzeige

Facebook / Laura Bräutigam Laura Bräutigam, GNTM-Kandidatin 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de