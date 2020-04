Laura Bräutigam (20) ist im Schwangerschaftsendspurt! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin hatte zuletzt gleich doppelten Grund zur Freude. Nachdem sie verkündet hatte, dass sie trotz der Befürchtung, nach ihrer Krebserkrankung nicht mehr schwanger werden zu können, Nachwuchs erwartet, hat sie vor wenigen Tagen auch geheiratet. Jetzt überrascht die Beauty ihre Fans nicht nur mit einem süßen Hochzeitsfoto, sondern auch mit einem brandneuen Baby-Update: Die Geburt ihrer kleinen Prinzessin steht kurz bevor.

"Heute sind es noch genau 28 Tage bis zum eigentlichen Geburtstermin. Wir sind so gespannt, wie lange es jetzt noch dauert ", schreibt das Model auf seinem Instagram-Kanal zu einem Foto, auf dem es seinem frischgebackenen Ehemann einen dicken Schmatzer gibt. Obwohl die zukünftigen Eltern bereits sehnsüchtig darauf warten, dass ihr Wunderkind das Licht der Welt erblickt, sei bisher noch alles ruhig. Abwarten können sie es allerdings trotzdem nicht, wie die Aussage "aufgeregt, was die Zukunft bringt" in den Hashtags deutlich macht.

Warum Laura und ihr Liebster so kurz vor der Geburt noch ganz spontan geheiratet haben, hat die 20-Jährige nach ihrem großen Tag im Gespräch mit Promiflash verraten: "Wir wollten gerne heiraten, bevor die Kleine zur Welt kommt, um den gleichen Nachnamen zu tragen." Nach einem Anruf beim Standesamt hätte das Paar ganz unerwartet einen Termin bekommen.

Instagram / laura.braeutigam.official Laura Bräutigam und ihr Mann an ihrem Hochzeitstag

Promiflash Laura Bräutigam, Model

Instagram / laura.braeutigam.official Laura Bräutigam im August 2019



