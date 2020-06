Im Bezug auf ihren After-Baby-Body kann sich Laura Bräutigam (20) wahrlich nicht beschweren! Erst am 29. Mai brachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre erste Tochter zur Welt, wie sie Promiflash exklusiv offenbarte. Im Interview gibt die Neu-Mama nun zu, dass sie während ihrer Schwangerschaft lediglich neun Kilogramm zugenommen hatte – und von denen sind kurz nach der Entbindung so gut wie keine mehr übrig!

"Ich bin nun nur noch zwei Kilo von meinem Ausgangsgewicht entfernt. Also, ich habe fast schon wieder alles abgenommen", freut sich Laura gegenüber Promiflash. Die ehemalige Castingshow-Kandidatin ist aktuell rundum zufrieden mit ihrem Körper. "Schon am Tag der Geburt war alles wieder flach", erzählt sie.

Ihr Bauch sei natürlich nicht ganz so straff wie vorher, aber sobald sie wieder Sport machen dürfe, sei das schnell geklärt. "Gott sei Dank haben wir auch so eine Art Heimfitnessstudio. Dann kann ich nämlich Sport machen, während die Kleine nebendran liegt und wenn sie aufwacht, kann ich für sie da sein", ist Laura schon jetzt zuversichtlich.

privat Neu-Mama Laura Bräutigam

Instagram / laura.braeutigam.official Laura Bräutigam, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

privat Laura Bräutigam im Juni 2020



