Süße Baby-News von Laura Bräutigam (20)! Vor allem durch ihre Teilnahme an Heidi Klums (47) Model-Casting-Show Germany's next Topmodel wurde die Beauty einer breiten Öffentlichkeit bekannt. In Lauras Privatleben waren vor allem die vergangenen Monate sehr turbulent. Sie überstand eine Krebserkrankung, heiratete überraschend ihren Freund und gab dann schließlich bekannt: Sie wird zum ersten Mal Mama. Im Promiflash-Interview verriet die TV-Bekanntheit nun, dass ihr Baby mittlerweile zur Welt gekommen ist.

"Die Kleine ist da. Sie ist am 29.5. geboren und es geht ihr super. Und uns auch. Wir sind wahnsinnig glücklich, es ist auf jeden Fall eine Umstellung und es ist auch teilweise stressig, aber sie ist wirklich lieb", erklärte Laura im Gespräch mit Promiflash. Ihr Nachwuchs sei ein echtes Vorzeige-Baby, da sie jetzt schon regelmäßig fast die ganze Nacht durchschlafen würde. Und wenn die kleine Maus wach sei, sei sie stets gut gelaunt, so die stolze Mama weiter.

Und wie bekommt der Laufsteg-Schönheit der neue Alltag? "Es ist echt wahnsinnig toll und wir sind superglücklich und zufrieden und sie ist ein ganz tolles Mädchen", versicherte Laura weiter.

Instagram / laura.braeutigam.official Laura Bräutigam und ihr Mann an ihrem Hochzeitstag

Instagram / laura.braeutigam.official Laura Bräutigam, Nachwuchsmodel

Instagram / laura.braeutigam.official Laura Bräutigam im August 2019



