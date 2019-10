Jennifer Aniston (50) hat den Dreh bereits raus! Erst seit wenigen Tagen ist sie auf Instagram unterwegs – doch die Schauspielerin weiß, welche Fotos dort gut ankommen. Ihr Social-Media-Debüt gab die Hollywood-Beauty mit einem zauberhaften Reunion-Selfie mit ihren früheren friends-Co-Stars Courteney Cox (55), Matt LeBlanc (52), David Schwimmer (52), Lisa Kudrow (56) und Matthew Perry (50). Über 13 Millionen Mal wurde dieser Beitrag inzwischen geliket. Nun verzauberte Jen ihre Fans mit einem weiteren Bild: Sie postete ein altes Kinderfoto von sich!

Den süßen Throwback teilte die Blondine via Instagram. Auf dem Schwarz-Weiß-Schnappschuss blickt die kleine Jennifer mit ernstem Gesicht in die Kamera. Ihr Gesicht wird von lockigen Haaren sowie einer gemusterten Mütze oder einer Kapuze umrahmt. Als Gegenüberstellung zur älteren Aufnahme hatte Jen sich den Spaß gemacht, das Foto nachzustellen: Das zweite Bild zeigt die heute 50-Jährige mit ähnlich strengem Blick und einem Jeanshut. "Damals wie heute total stylish", witzelte sie in der Bildunterschrift.

Ihre Follower sind natürlich hin und weg von Jennifer als kleinem Mädchen. "So eine Süße!", betonte Schauspielkollegin Reese Witherspoon (43) in den Kommentaren und setzte noch ein Herz daneben. Was sagt ihr zu dem Beitrag? Stimmt in der Umfrage unter unserem Artikel ab!

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston als Kind

Anzeige

Instagram / jenniferaniston Schauspielerin Jennifer Aniston

Anzeige

Jason Merritt/Getty Image Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de