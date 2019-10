Er lässt seine Community in schwierigen Situationen nicht alleine! Erst vor rund einer Woche hatte Harry Styles (25) für Ekstase bei seinen "Stylers" gesorgt: Nach einer zweijährigen Pause von der Musik meldete sich der britische Schnuckel mit seinem brandneuen Song "Lights Up" zurück. Einem Fan machte der Sänger aber nun eine ganz besondere Freude. Harry schrieb ihr nicht nur morgens um vier eine Privatnachricht: Er hatte auch noch Beziehungs-Tipps parat!

In einem Tweet soll Fan-Girl Tisha den ehemaligen One Direction-Hottie laut Daily Mail verlinkt und in Sachen Liebe um Rat gebeten haben: "Also, da gibt es einen Kerl, für den ich seit sieben Jahren Gefühle habe. Ich habe es ihm nie gesagt, weil ich immer zu viel Angst gehabt habe." Nun wolle sie ihrem Schwarm, wenn der Musiker ihr ein Zeichen gebe, alles gestehen. Und tatsächlich: Harry reagierte mit einer privaten Nachricht auf die Hilferufe seines Fans, wie ein Screenshot von Tisha bewies, den sie ebenfalls hochlud. Die Worte des 25-Jährigen verdeckte sie allerdings durch ein Herz-Emoji.

Harrys Zeilen scheinen allerdings gefruchtet zu haben: "Ich danke dir von ganzem Herzen, Harry Styles. Ich werde es machen und dir sagen, wie es lief." Und auch der Schauspieler kann in Zukunft offenbar auf einen guten Rat bauen: Er könne Tisha einfach "jederzeit" schreiben, wenn er jemanden zum Reden brauche.

David Becker / Getty Images for iHeartMedia Harry Styles beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles bei seinem Konzert in Paris

