Die Trennung von Channing Tatum (39) und Jenna Dewan (38) war doch nicht so easy wie gedacht. Die beiden Schauspieler verliebten sich 2006 bei den Dreharbeiten zum Tanzfilm Step Up und galten seitdem als sexy Traumpaar Hollywoods. Da war für Fans die Trennung im Frühjahr 2018 ein ziemlicher Schock. Die zweite Überraschung folgte kurz darauf, als Channings Beziehung mit Sängerin Jessie J (31) bekannt wurde. Für Jenna war die Nachricht ein Schlag ins Gesicht, wie sie in ihrem neuen Buch verrät.

Offenbar hatte Channing seiner Noch-Ehefrau die Romanze verschwiegen. Jenna schreibt nämlich, dass die Neuigkeiten sie kalt erwischt haben. “Da war ich also, in einem Flugzeug, allein, als ich von seiner neuen Beziehung erfuhr”, zitiert Hollywood Life aus ihrem Buch “Gracefully You: Finding Beauty and Balance”. Und einfach war die Situation nicht. Im Gegenteil: Die 38-Jährige bezeichnet den damaligen Moment in ihrem Werk als “schwierig”.

Mittlerweile ist Jenna wohl über diesen Schock hinweg – immerhin hat auch sie mittlerweile einen neuen Partner an ihrer Seite: Seit Herbst 2018 ist sie mit dem Schauspieler Steve Kazee (43) liiert. Im September 2019 wurde bekannt, dass das Paar ein Kind erwartet.

Getty Images Jenna Dewan, Tänzerin

SIPA PRESS/ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan, September 2019

Instagram / stevekazee Schwangere Jenna Dewan im September 2019

