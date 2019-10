Sie schweben auf Wolke sieben: Erst seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Liam Payne (26) wieder offiziell eine Freundin an seiner Seite hat. Nach der Trennung von Cheryl Cole (36) datet der ehemalige Star von One Direction nun Model Maya Henry (19). Mittlerweile machen die beiden keinen Hehl mehr aus ihrer Beziehung und zeigen sich gern verschmust in der Öffentlichkeit – so auch vor wenigen Stunden erst: Liam und Maya verbrachten eine romantische Date-Night zusammen!

Paparazzi erwischten die beiden am Freitagabend auf den Londoner Straßen. Hand in Hand verließ das Paar das Szenerestaurant The Chiltern Firehous. Die Aufnahmen zeigen ein äußerst verliebtes Pärchen, das auch im Auto nicht die Finger voneinander lassen konnte. Vor allem das Model bekam offenbar nicht genug von seinem Freund – auf den Bildern nimmt die Beauty immer wieder die Hand des Sängers und küsst diese liebevoll.

Erst vor wenigen Tagen teilte die 19-Jährige das erste offizielle Knutschfoto der beiden. Zwar veröffentlichten die Turteltauben schon das eine oder andere Paar-Pic – doch von einem Lippenbekenntnis-Bild fehlte bis dato jede Spur. Würdet ihr euch freuen, wenn ihr mehr von den beiden sehen würdet? Stimmt ab!

WP Pix / SplashNews.com Liam Payne und Maya Henry im Oktober 2019

WP Pix / SplashNews.com Maya Henry und Liam Payne

Instagram / maya_henry Liam Payne und Maya Henry

