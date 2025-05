Kate Cassidy teilt Bilder aus letztem Urlaub mit Liam Payne

Kate Cassidy, die langjährige Freundin von Liam Payne (✝31), hat einige Fotos von ihrer letzten gemeinsamen Reise mit dem früheren One Direction-Star veröffentlicht. Die 26-Jährige teilte die Bilder auf Instagram – entstanden sind sie während eines Urlaubs in Griechenland, kurz bevor Liam im Oktober vergangenen Jahres in Argentinien tödlich verunglückte. In einem berührenden Beitrag schrieb Kate, dass Liam diese Bilder nur für sie gemacht habe. Sie trug ein weißes Sommerkleid und suchte gemeinsam mit ihm stundenlang nach dem perfekten Hintergrund auf dem Hotelgelände. "Das sind einige der letzten Fotos, die Liam von mir gemacht hat", erzählte sie. Er habe sie währenddessen immer wieder wissen lassen, wie schön sie sei.

Letzten Endes habe sie die Fotos aber nicht gemocht: "Als ich die Fotos dann anschaute, sah ich nur Makel. Ich mochte nicht, wie ich aussah. Meine Pose, meine Haare, mein Gesicht – alles. Ich habe mich zerpflückt und ihm gesagt, dass ich versuchen würde, sie zu bearbeiten, vielleicht genug, damit mir eines gefällt. Er sah mich nur an und sagte: 'Ich wünschte, du würdest dich durch meine Augen sehen, wie schön du bist.'" Trotzdem habe sie nicht auf ihn gehört. Um ihm zu gedenken, habe sie nun aber doch entschieden, die Fotos unbearbeitet zu posten. "Also poste ich sie heute. Für dich, Liam. So wie sie sind. Ungefiltert, unbearbeitet. Einfach ich. So wie du mich gesehen hast. Ich vermisse dich. Ich liebe dich. Für immer", schloss sie ihr rührendes Statement ab.

Nur wenige Tage vor dem Posting war bekannt geworden, dass Kate als Partnerin womöglich leer ausgehen könnte, was das Erbe des Sängers betrifft. Laut Gerichtsdokumenten wurde Cheryl Tweedy (41), die Mutter von Liams achtjährigem Sohn Bear, offiziell mit der Verwaltung von Liams Nachlass beauftragt. Gemeinsam mit einem führenden Musik-Anwalt ist sie für die rund 28,5 Millionen Euro zuständig, die nun in den Nachlass des Verstorbenen fließen. Da Liam offenbar kein Testament hinterließ, fällt das Vermögen per Gesetz seinem Sohn Bear zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Model

Anzeige Anzeige