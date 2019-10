Vanessa Stanats Nerven wurden kurz vor ihrer Hochzeit auf eine harte Probe gestellt. Schon heute stehen die standesamtlichen Feierlichkeiten der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihres Noch-Verlobten Roman Tamkan an. Doch kurz vor dem besonderen Tag gingen noch einige Sachen schief. Nur wenige Tage vor dem Fest sagte der DJ ab. Doch es kam noch schlimmer. Stunden vor der Zeremonie stellte Vanessa fest, dass mit ihrem Hochzeitskleid etwas nicht stimmt – eine mittelschwere Katastrophe!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Wahl-Kölnerin um drei Uhr morgens: "Meine Mama sitzt da und näht in absoluter Perfektion mein Kleid um." Was war passiert? Die Robe war erst am Tag vor der Trauung bei Vanessa eingetroffen. Doch weil sie tagsüber keine Zeit gehabt hatte, das Stück anzuprobieren, fiel ihr erst am Abend auf, dass etwas nicht stimmt. "Ich habe mich darauf verlassen, dass alles so ist, wie es sein sollte. Leider war es das absolut nicht und ich habe einen Heulkrampf bekommen und alle angeschrien, dass ich die Hochzeit absage", gab die Brünette zu.

Zum Glück konnte Vanessas Mama das Brautkleid aber retten. "Ich bin ihr so dankbar", betonte die 22-Jährige. Der Heirat steht nun also hoffentlich nichts mehr im Weg.

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

