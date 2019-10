Das hatte sich Vanessa Stanat anders vorgestellt! Es sind nur noch wenige Tage, bis die Germany's next Topmodel-Aussteigerin endlich mit ihrem Verlobten Roman Tamkan vor den Traualtar tritt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und auch der Junggesellinnenabschied wurde schon gebührend zelebriert. Doch kurz bevor es richtig ernst wird, versetzte Vanessa ihre Fans in Sorge: Sie musste mit starken Schmerzen dem Notdienst einen Besuch abstatten!

In ihrer Instagram-Story weihte das Model ihre Follower in ihre gesundheitlichen Probleme ein. Dazu teilte sie ein Foto, dass sie auf einem Behandlungsstuhl beim Zahnarzt zeigt und schrieb dazu: "Ist ja nicht so, dass wir in ein paar Tagen heiraten." Weiter klärte sie ihre Community auf, dass sie aufgrund starker Zahnschmerzen zum Notdienst fahren musste. Und die Diagnose ist wohl eine, die man kurz vor seinem schönsten Tag im Leben so gar nicht gebrauchen kann: "Es hat sich herausgestellt, dass es nicht die Zähne sind, sondern eine Kieferhöhlenentzündung. Ich habe meine Grippe verschleppt..."

Aber Vanessa hat damit noch Glück im Unglück – denn ihre Hochzeit sollte die Erkrankung letztendlich nicht beeinträchtigen. "Bis auf die Schmerzen bin ich eigentlich ganz fit", schrieb sie zu einem nächsten Schnappschuss aus dem Bett. "Ich habe Medikamente verschrieben bekommen und sollte in ein paar Tagen wieder schmerzfrei und gesund sein", gab sie Entwarnung.

