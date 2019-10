Erfolgreich trotz Klamotten? Früher hätte man glatt meinen können, Mia Julia (32) leide unter einer Textil-Allergie. Die Ballermann-Sängerin und ehemalige Pornodarstellerin performte in der Vergangenheit am liebsten komplett nackt bei ihren Konzerten. Nun hat die Entertainerin bereits ihre dritte Saison auf Mallorca in Bühnen-Outfits gerockt. Der Grund, weshalb sie nicht mehr im Evakostüm vor Publikum tritt, sei einfach – ihre Fans hätten die 32-Jährige dazu animiert!

Wie Mia Julia in einem Interview mit Bild erklärt, seien Fans auf sie zugekommen und hätten lieber einen Song mehr gewollt, als ihre nackte Haut auf der Bühne zu sehen. Seitdem trage sie knappe Outfits statt gar nichts bei ihren Auftritten. "Der Respekt wurde dadurch immer größer. Wenn ich mich nackt gemacht habe, wurden die Leute immer ruhiger", resümiert die Blondine.

Kleidung scheint dem Erfolg von Mia Julia also nicht im Wege zu stehen. Mit 400 Auftritten pro Jahr ist sie an der Playa de Palma die Partykönigin im Bierkönig und im Oberbayern. Nebenbei produziert sie auch eigene Songs.

Sean Gallup/Getty Images Mia Julia bei einem Auftritt in Palma de Mallorca

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Schlager-Star Mia Julia

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Sängerin Mia Julia Brückner

