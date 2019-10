Ballermann-Partys ohne Mia Julia (32) sind mittlerweile unvorstellbar! Nachdem sie ihre Karriere als Porno-Sternchen 2012 an den Nagel gehängt hat, heizt sie dem Publikum als Entertainerin auf Mallorca mit ihrer stimmungsvollen Mucke gewaltig ein. Schon lange vor ihrer Karriere als Party-Sängerin war eine bestimmte Person immer an ihrer Seite: ihr Ehemann Peter Brückner. Via Social Media lässt Mia Julia ihre Fans regelmäßig an ihrer Liebe teilhaben. Nun postet die "Geile Zeit"-Interpretin ein romantisches Knutsch-Foto!

Auf Instagram gibt sich das Ehepaar auf einem neuen Pic einen innigen Kuss gibt, während im Hintergrund am Strand die Sonne untergeht. Dazu schreibt die 32-Jährige die Worte "Real Love". Ihre Fans zeigen sich ebenfalls angetan von der gefühlvollen Momentaufnahme. "Oh mein Gott, wie verliebt und glücklich ihr ausseht. Toll, dass es so wunderbar bei euch passt!", meint eine Followerin.

Das Liebesglück hält in der Tat schon eine ganze Weile. Seit 2006 sind Mia Julia und ihr Manager unzertrennlich, 2009 gaben sich die Turteltauben schließlich das Jawort. Im Mai veröffentlichte die Stimmungskanone in ihren sozialen Netzwerken zu ihrem zehnten Hochzeitstag eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Schatz.

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Sängerin Mia Julia Brückner

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Peter und Mia Julia Brückner

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia im August 2019 auf Mallorca

