Lisa G. (23) ist tierisch genervt vom Gewichtsdruck! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat sich mittlerweile einen Namen als Fitness-Influencerin gemacht. Auf ihren Social-Media-Accounts dreht sich dementsprechend alles um Sport, Ernährung und Gesundheit. Obwohl Lisa als Gym-Fan natürlich Wert auf ihre Figur legt, hat sie für eine Sache gar kein Verständnis: das krampfhafte Verlangen, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen! In zahlreichen Clips macht sie nun ihrem Ärger über den Waagen-Fokus mancher Frauen Luft.

Nachdem sie zahlreiche Nachrichten von Followerinnen bekommen hatte, die ihr frustriert mitteilten, dass sie ihr Zielgewicht nicht erreichen, platzte Lisa der Kragen: "Warum sind wir Frauen so? Warum ist es schlimm, wenn man über die 60 kommt oder über die 70 oder was auch immer? Das hat doch nichts zu sagen. Und abgesehen davon: Das ist doch kein Gewicht", erklärte sie aufgebracht in ihrer Instagram-Story. Warum das Gewicht auf der Waage keine Wichtigkeit habe, machte sie ebenfalls deutlich: "Es können zwei Personen genau gleich groß sein und genau gleich viel wiegen und die eine Person kann dicker als die andere aussehen – weil die Fettverteilung anders sein kann. Es ist einfach so ein Bullshit, sich auf diese Zahl festzulegen." Sie appellierte an ihre Community, lieber in den Spiegel zu schauen, statt ihr Wohlbefinden von der Gewichtsanzeige abhängig zu machen.

Lisa betont außerdem: "Man muss doch auch nicht der dünnste Mensch sein. Warum wollen immer alle so extrem wenig wiegen? Kurven sind schön." Man solle sich keinesfalls dazu zwingen, unter eine bestimmte Kilo-Grenze zu gelangen.

Instagram / lisa__official Lisa G., Model

Instagram / lisa__official Lisa G. in Köln

Instagram / lisadelpiero Lisa G. im Oktober 2019

