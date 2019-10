Jetzt hat sie ihren persönlichen Traumbody! Lisa G. trainierte ihre schmale Figur von acht Kilo Untergewicht zu einem straffen, muskelbeladenen Körper. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin besucht regelmäßig das Fitnessstudio und lässt daran auch täglich ihre Follower im Netz teilhaben. Da ist es nicht verwunderlich, dass ihrer Community sofort auffällt, wenn bei der 23-Jährigen etwas verändert ist: Sie scheint zugenommen zu haben.

Unter einem aktuellen Foto der Schönheit auf Instagram war eine Userin besonders aufmerksam und erkannte direkt eine Wandlung bei Lisa. "Kommt es mir nur so vor oder ist dein Booty gewachsen?", fragte der Fan in der Kommentarspalte des Postings. Das Model reagierte ganz offen auf den Kommentar und antwortete: "Ja, ich wiege immerhin sechs Kilo mehr als vor eineinhalb Jahren. Ich möchte das Gewicht unbedingt halten." Und demonstrierte damit, wie glücklich sie mit ihrem momentanen Köper ist und dass sie ihre Gewichtszunahme nicht verstecken möchte.

Was ihren Lifestyle angeht, könnte es für die Fitness-Influencerin also nicht besser laufen. In ihrem Privatleben allerdings fehlt noch ein Quäntchen Glück. Erst Mitte dieses Jahres hat sich die Blondine von ihrem Freund Durmus Kizilkaya getrennt.

