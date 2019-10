Seine Eltern haben es vorgemacht: Rafferty (23), der Sohn von Jude Law (46) und Schauspielerin Sadie Frost (54), ist inzwischen 23 Jahre alt und als Model bereits ziemlich erfolgreich. Nun möchte das Nachwuchstalent aber auch in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern treten und selbst als Darsteller in Erscheinung treten. Und die erste Hauptrolle ließ nicht lange auf sich warten: In einem Film-Remake des Charles-Dickens-Klassikers "Oliver Twist" wird der Jungschauspieler den berühmten Waisenjungen spielen.

Es soll sich dabei laut Daily Mail um eine moderne Interpretation des gesellschaftskritischen Romans handeln – Rafferty wird einen jungen Künstler spielen, der auf der Straße lebt und sich im hektischen Alltag von London zurechtfinden muss. Die Filmemacher überzeugte bei der Auswahl der Darsteller vor allem die starke Leinwandpräsenz, die der Sohn von Jude an den Tag legte.

Der Film, für den die Dreharbeiten bereits begonnen haben, wird auf Sky Cinema zu sehen sein. Unter anderem sind auch Rita Ora (28), Sir Michael Caine (86) sowie der Comedian David Walliams (48) – bekannt aus "Little Britain" – an dem Projekt beteiligt.

Getty Images Rafferty und Jude Law im April 2016

Getty Images Rafferty Law im Juli 2018

Getty Images Rita Ora bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

