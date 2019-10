Denise Kappès (29) hat keine Lust auf Body-Shaming! Seit einem Jahr ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin nun bereits Mutter vom kleinen Ben-Matteo und geht in ihrer Elternrolle vollständig auf. Dennoch ist diese für die Beauty kein Grund, sich selbst aus den Augen zu verlieren: Rasch nach der Geburt hatte Denise ihre alte, zierliche Figur zurück! Seitdem werfen ihre Follower ihr allerdings immer wieder vor, zu dünn zu sein. Das will die Brünette nicht unkommentiert lassen: Jetzt bezieht sie Stellung zu der ständigen Mager-Kritik!

Auf Instagram teilte Denise nun ein Foto von sich, dass ihren Topkörper im Bikini auf einer Luftmatratze in Pizzaform zeigt. Dazu postete die Ex von Pascal Kappés (29) ein klares Statement zum Thema Ernährung: "Weil viele immer schreiben, ich sehe abgemagert aus ... das bin ich absolut nicht!" Sie achte lediglich darauf, dass ihre Social-Media-Bilder stets schön aussehen und sie sich damit wohlfühlt, retuschiere aber nichts. Zudem ist sie beim Essen diszipliniert. "Ich ernähre mich bewusst, ja! Aber das kann jeder andere auch. Auch ich esse mal was Süßes oder, wie hier im Urlaub, einen Batzen voll Süßes", machte sie weiter klar. Danach habe sie sich aber eben schnell wieder im Griff. "Jeder handelt für sich selbst und jeder sollte sich selbst damit wohlfühlen."

Bewusste Ernährung spielte für Denise schon immer eine große Rolle. Im Interview mit Promiflash verriet sie bereits im Dezember, dass sie auch während der Schwangerschaft stets darauf geachtet habe, nicht zu sehr über die Stränge zu schlagen. Die richtige Balance scheint also Denise' einziges Body-Geheimnis zu sein.

Instagram / denise_kappes Ben-Matteo und Denise Kappès im September 2019

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im Oktober 2019

Anzeige

Action Press / Max Bertani Denise Kappès bei der Präsentation des neuen Audi A6 und Q8 im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de