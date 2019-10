Dieses Vater-Sohn-Duo ist ein rarer Anblick! Durch Grey's Anatomy wurde Patrick Dempsey (53) zum Superstar. Schon seit einigen Jahren ist der Hollywood-Schönling zudem liebender Ehemann und Familien-vater. Seine Kids hält der Schauspieler aus der Öffentlichkeit jedoch heraus. Umso überraschender, dass sich der brünette Beau jetzt offen mit seinem Sohn zeigt: Erst kürzlich begleitete Patrick seinen Sohnemann Darby zu einem Fußballspiel!

Paparazzi erwischten den dreifachen Papa am Samstag in Los Angeles dabei, wie er in legerem Look seinen zwölfjährigen Spross bei einem Fußballmatch unterstützte. Mit lässiger Mütze sowie cooler Sonnenbrille machte der ehemalige Serienliebling den Spielfeldrand unsicher. Von seinem Stuhl aus feuerte er seinen Kleinen voller Elan an.

Diese Familienidylle war jedoch bereits am seidenen Faden gehangen: Vor vier Jahren schockte der einstige "Grey's Anatomy"-Hottie mit beunruhigenden News. Seine Frau Jillian Fink hatte damals die Scheidung eingereicht. Nur ein Jahr später gab das Paar seiner Liebe eine zweite Chance – mit Erfolg, denn vor wenigen Monaten feierte es seinen 20. Hochzeitstag.

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Patrick Dempsey im Oktober 2019

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Patrick Dempsey mit seinem Sohn

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Patrick Dempsey und Jillian Fink bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

