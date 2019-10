Romantisches Geständnis! "Posh Spice" Victoria Beckham (45) verdrehte in den 1990er-Jahren zahlreichen Spice Girls-Fans den Kopf. Und auch ihr Ehemann David Beckham (44) galt zu jener Zeit als absolutes Sexsymbol. Inzwischen sind die beiden seit 20 Jahren verheiratet, haben in den vielen Jahren aber nichts an Attraktivität verloren. Victoria hat nun von der ersten Begegnung mit David gesprochen – und verraten, dass es dabei sofort gefunkt hat!

In der Today-Show verriet die Designerin zahlreiche Details zu ihrer Ehe mit dem ehemaligen Fußballprofi. Das erste Treffen zwischen den beiden hat nur zwei Jahre vor der Hochzeit stattgefunden. "Es war Liebe auf den ersten Blick", gab Victoria in der Sendung zu. Auf die Frage hin, wie sie es schafft, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, erzählte sie, dass "Kommunikation der Schlüssel" sei.

Das prominente Pärchen hat zusammen vier gemeinsame Kinder – und die müssen auf ihre Eltern nicht wirklich oft verzichten, wie die 45-Jährige außerdem erklärte: "Wir sind sehr präsent im Leben unserer Kinder", gab Victoria preis. Doch nicht nur privat läuft es im Leben der ehemaligen Sängerin derzeit rund, auch beruflich kann sie wieder einen Erfolg für sich verbuchen: Sie hat gerade ihre erste eigene Beauty-Marke gelauncht.

Getty Images Victoria Beckham im Januar 2018

Getty Images David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards

Getty Images David und Victoria Beckham

