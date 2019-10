Shania Geiss (15) findet Mama Carmen (54) manchmal richtig nervig! Die Geissens sind gerade auf der Suche nach einem Winter-Domizil – und Papa Robert (55) tourt mit Frau und Töchtern durch die Welt. Nachdem die Familie bei einem Besuch einer Farm in Dubai erste Safari-Luft geschnuppert hatte, machte sie sich auf den Weg nach Südafrika. Dort trieb die Blondine ihre Liebsten fast zur Weißglut und Tochter Shania war sich sicher: Sie könne es mit ihrer Mutter nicht lange aushalten.

"Wie machst du das? Die redet ohne Punkt und Komma. Aber ich will doch die Diamanten, aber ich will die doch…", stellte die 15-Jährige ihren Daddy bei "Die Geissens" zur Rede und machte sich dabei über den Redefluss des Reality-TV-Stars lustig. Carmen zeigte sich in Kapstadt in Shopping-Laune und wollte ihren Ehemann zum Kauf von glitzernden Diamanten überreden. "Da siehste' mal, was für ein armer Mann ich bin", lachte Robert über die Frage seines Sprösslings.

Während der Reise hatte der Unternehmer aber nicht nur mit seiner geliebten Quasselstrippe zu kämpfen – der Farm-Besuch bei einem Scheich in Dubai hatte ihm einige Blessuren gekostet. Die Geissens durften einen Baby-Bären füttern und der krallte sich dabei in die Hand des 55-Jährigen. "Ja, da hab ich ja noch mal Glück gehabt. Gut, dass die Hand noch dran ist", witzelte er und war froh, dass es nur bei einem kleineren Kratzer geblieben war.

