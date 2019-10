Bahnt sich bei diesen Love Island-Kandidaten etwa eine überraschende Romanze an? In der vergangenen Staffel der Kuppelshow war Laura Maria erst kurz vor dem Finale dazu gestoßen. Trotz harter Konkurrenz konnte die 24-Jährige den Muskelmann Mischa Mayer für sich gewinnen – nach Ende des Formats servierte der Pfälzer sie allerdings wieder ab. Jetzt sorgt ein aktuelles Foto für Spekulationen: Angelte sich Laura nach dem Korb etwa schon einen neuen Islander?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Beauty am Sonntag einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit "Love Island"-Mitbewohner Marcel Avdic (28) zeigt! Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen schauen die beiden in die Kamera, während sie gemütlich eine Shisha rauchen. Obwohl das Bild keinerlei Flirt oder romantische Annäherung andeutet, sind die Fans begeistert: "Ihr passt so gut zusammen!" und "Ihr würdet so ein schönes Paar abgeben!", kommentierten sie die Aufnahme.

Könnte zwischen Laura und Marcel wirklich der Funke überspringen? Rein optisch dürfte der Deutsch-Bosnier der Einzelhandelskauffrau zumindest gefallen: Die Brünette hatte vor "Love Island" angegeben, auf gebräunte Männer mit sportlicher Statur zu stehen – diesem Profil entspricht der Fußballer total.

RTL II/Magdalena Possert Laura, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II – Magdalena Possert Marcel Avdic, Kandidat bei "Love Island" 2019

RTL II – Magdalena Possert Marcel Avdic, Islander 2019

