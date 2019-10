Prinzessin Mette-Marit (46) hat einfach ein Händchen in Sachen Mode! Die norwegische Royal und ihr Mann Prinz Haakon (46) beendeten gerade ihre mehrtägige Reise durch Deutschland. Dabei stand ihre Tour ganz im Zeichen der Literatur und führte die beiden unter anderem nach Berlin, Köln, Düsseldorf und Frankfurt. Und die Kronprinzessin zeigte sich währenddessen immer wieder von ihrer modischen Seite: Mette-Marit präsentierte sich in schlichten und trotzdem sehr stylishen Outfits!

Große Roben, Krönchen und Bling-Bling suchte man bei der 46-Jährigen in den vergangenen Tagen vergeblich. Die dreifache Mama strahlte stattdessen eher in coolen Alltags-Looks. So schlenderte Mette-Marit beispielsweise durch Berlin in weißem Rollkragenpullover und gemusterten Flatterrock. Auf der Frankfurter Buchmesse griff sie zwar zu Kleidern, setzte aber auch hier mit gedeckten Farben und klassischen Schnitten auf Understatement.

Einige Termine musste Haakon allerdings ohne seine Liebste wahrnehmen. Denn seit etwa einem Jahr ist bekannt, dass Mette-Marit an einer chronischen Lungenerkrankung leidet – und dies machte ihr auch bei ihrer Deutschland-Tour zu schaffen. Ein paar Verpflichtungen musste sie daher ausfallen lassen.

Marquardt,Christian / ActionPress Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon in Berlin, 2019

Royalfoto / ActionPress Mette-Marit in einem Buchladen in Berlin

Langel,Oliver / ActionPress Mette-Marit in Düsseldorf, Oktober 2019

Royalfoto / ActionPress Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon auf der Frankfurter Buchmesse

Royalfoto / ActionPress Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit auf der Frankfurter Buchmesse

Royalfoto / ActionPress Mette-Marit in Köln, Oktober 2019



