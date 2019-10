Im vergangenen Jahr änderte sich Daniela Büchners (41) Leben von einem Tag auf den anderen schlagartig! Ihr Mann Jens (✝49) konnte den Kampf gegen den Lungenkrebs nicht gewinnen und verstarb im November 2018 an der schweren Krankheit. Noch immer sitzt der Schock bei der Witwe tief – denn Danni und Jens hatten noch eine lange gemeinsame Zukunft geplant. Jetzt berichtete die alleinerziehende Mama von ihren Träumen und Plänen mit dem Verstorbenen.

"Ich hab wirklich gedacht, okay wir sind angekommen im Hafen, wir werden alt irgendwo sitzen. Wir haben uns unsere Zukunft ausgemalt, wie unsere Wege weitergehen sollten", erklärte die Auswanderin während der aktuellen Folge von Goodbye Deutschland. Dass ihr Leben so schnell in eine andere Richtung verlaufen wird, hätte die 41-Jährige niemals erwartet. "Ich hätte nicht gedacht, dass das so abrupt enden wird, dass unser Leben sich so entwickeln wird", gab sie traurig zu.

Auch ihre Kinder hat der schreckliche Verlust ziemlich mitgenommen. In der Show verriet Daniela, dass vor allem ihre Kids Volkan und Jada mit dem Tod ihres Stiefvaters nur schlecht zurechtgekommen seien und hätten deshalb auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen müssen. "Sie sind ja betreut worden von einem Sozialarbeiter, der sie regelmäßig aus der Klasse rausgeholt hat, mit ihnen gesprochen hat, wie es ihnen geht", äußerte die Blondine.

ActionPress Daniela und Jens Büchner beim "Deutschen Comedypreis" im Jahr 2016

Anzeige

Facebook / Jens Buechner Daniela und Jens Büchner mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner (zweite von links) mit ihren Kindern Volkan, Jada und Joelina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de