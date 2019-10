Diese drei Bachelor in Paradise-Jungs müssen nach Sarah Gehring (32) und Meike Emonts ebenfalls die Heimreise antreten! Nachdem in der vergangenen Woche die Männer die begehrten Schnittblumen verteilen durften, waren dieses Mal die Frauen an der Reihe. Während Jade Übach ihre Turtelei mit Serkan Yavuz (26) nach der ersten Rosenvergabe beendete und sich Filip Pavlovic (25) annäherte, mussten drei männliche Show-Kandidaten ihre Koffer packen: Für Eddy Mock, Cornelis Steiner und Michael Böhm geht die Suche nach der großen Liebe im TV nicht weiter!

Anfangs standen die Sterne zwischen Julia (24) und Cornelis optimal. Doch als Alexander Hindersmann (31) zu der liebeshungrigen Truppe dazustieß, entfachte der Ex von Nadine Klein (34) das Feuer in der 24-Jährigen. Auf einmal stand sie zwischen zwei Stühlen und haderte mit der Entscheidung, welchem der beiden Boys sie eine Rose anbieten soll. Obwohl der Bauleiter mehrfach betonte, dass er nur Interesse an dem Wiesn-Playmate 2018 habe, musste er letztendlich doch die Heimreise antreten. "Ich war hier, um eine Frau kennenzulernen – hat nicht geklappt! Ist halt so. Muss man mit leben," seufzte der Hannoveraner im Interview. Ein tränenreicher Abschied von seinen Mitstreitern blieb nicht aus.

Michael Böhm traf nur wenige Stunden vor der Nacht der Rosen im Paradies ein. Obwohl er sich in der kurzen Zeit viel Mühe gab, um einen bleibenden Eindruck bei den Ladys zu hinterlassen, konnte er keine von ihnen überzeugen, ihm eine Chance zu geben. "Es war eine sehr extreme Situation, so spät reinzukommen", gab er im Anschluss niedergeschlagen preis.

Die Paarungen der zweiten Rosenvergabe:

Isabell Bernsee (29) und Marco Cerullo (30)

Julia Prokopy und Alexander Hindersmann

Christina Graß (31) und Serkan Yavuz

Michelle Schellhaas und Aurelio Savina (41)

Jade Übach und Filip Pavlovic

Natalie Stommel und Michael Bauer

