Für alle Flirtformat-Fans hat das Warten heute Abend endlich ein Ende: Die erste Folge von Bachelor in Paradise flimmert wieder über die Mattscheiben. Ehemalige Rosenjungen und Rosenmädchen, die bereits bei Die Bachelorette und Der Bachelor ihr Glück versuchten, erhalten im traumhaften Thailand eine zweite Chance – so auch Jade Übach und Serkan Yavuz (26). Das Bachelor-Babe und der Bachelorette-Boy gehen bereits in der ersten Nacht ordentlich auf Tuchfühlung und knutschen wild im Pool. Doch was halten die Fans von dem schnellen Lippenbekenntnis?

"Das ging aber flott. Alle auf der Suche nach der großen Liebe, klar", meinte ein Zuschauer auf Twitter. "Nicht einmal 45 Minuten bis zum ersten Kuss. Neuer Rekord?", fragte ein weiterer in die Runde. "Geil, die ersten knutschen schon vor der ersten Werbepause, ich liebe alles", freute sich ein weiterer User der Social-Media-Plattform. "Sie knutschen nach zehn Minuten im Pool rum, das muss Liebe sein", lautete eine weitere der unzähligen ironischen Bemerkungen. Ob es zwischen Jade und Serkan bald auch zwischen den Laken knistern könnte? Ein weiterer User ist zumindest optimistisch: "Gebt der noch mehr Alkohol, dann haben wir heute noch den ersten Sex."

Ob die beiden Turteltauben Jade und Serkan das neue Traumpaar der Staffel werden? Immerhin zeigt sich die blonde Beauty unerwartet verkuschelt. "Ich bin glücklich bei dir. Du bist mein Teletubby", hauchte sie ihm zu. Allerdings hatte sich Jade zuvor auch den einen oder anderen Cocktail schmecken lassen.

MG RTL D Jade Übach bei "Der Bachelor" 2019

Anzeige

Instagram / _serkan.yavuz_ Reality-Star Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de