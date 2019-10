Jasmin Tawil (37) zeigt jetzt erstmals ihren Schatz! Anfang September gab die ehemalige GZSZ-Darstellerin bekannt, dass sie Mutter geworden ist – ohne davor jemals ihre Schwangerschaft verkündet zu haben. Nach und nach wurden daraufhin immer mehr Details über ihren Sohn bekannt: Er heißt Ocean-Malik und soll laut Jasmins Vater Michael Weber einen brasilianischen Musiker als Papa haben. Nun präsentierte die Blondine ihren Spross den Fans endlich von Kopf bis Fuß!

Nachdem Jasmin mehrere Monate aus der Öffentlichkeit verschwunden war, ließ sie in den vergangenen Wochen wieder häufiger von sich hören. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 37-Jährige nun ein besonders niedliches Foto von ihrem Sohn: Nur mit einer Windel bekleidet, liegt Ocean in den Armen eines alten Mannes. So richtig wohl scheint er sich, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, aber nicht zu fühlen. Jasmin überließ den Usern die Interpretation des Bildes und verzichtete auf einen Kommentar.

Immer wieder ist Ocean nun in der Story der ehemaligen Schauspielerin zu sehen. Ob beim Spaziergang in der Babytrage oder beim Stillen vor einer traumhaften Meerkulisse – die Aufnahmen lassen keinen Zweifel daran, dass Jasmin in ihrer Mutterrolle vollkommen aufgeht.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils Sohn Ocean-Malik

ActionPress / Sebastian Semmer/face to face Jasmin Tawil im Jahr 2010

