Werden bei Domenico De Cicco (36) und seiner Julia schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Hinter dem ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer und seinem Herzblatt liegen so einige Höhen und Tiefen. Wagt das junge Paar nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Lia-Noelia jetzt den nächsten Schritt? Dazu braucht es erst einmal einen Antrag – und wie der aussehen soll, hat sich die Blondine schon ausgemalt.

"Am liebsten in einer Pizzapackung", verriet Domenicos Freundin beim diesjährigen Halloween-Event von Natascha Ochsenknecht (55) gegenüber Promiflash. Doch wann wäre der perfekte Moment dafür? "Ich wünsche mir einen schönen Antrag, aber ich will es ja auch nicht wissen", so Julia. Der Italiener aus Linsengericht hat allerdings schon einen Plan: "Das muss überraschend sein. Ich mach das irgendwann mal, wenn sie schläft!"

Erst vor Kurzem überraschten die Turteltauben ihre Community im Netz – zwar nicht mit einer Verlobung, jedoch mit Familienzuwachs: Bei Instagram postete der ehemalige Rosen-Boy ein süßes Pic mit dem kleinen Hundewelpen Snow. Der neun Wochen alte Vierbeiner stellt den Alltag neben Baby Lia jetzt wohl noch mal so richtig auf den Kopf.

Instagram / domenico_decicco_official Domenico de Cicco und seine Freundin Julia im Juli 2019

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico de Cicco und Julia an Lias Taufe, September 2019

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico de Cicco mit Hund Snow, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de