Den Köln 50667-Fans stehen hoch emotionale Szenen bevor! Zwei Monate ist es her, dass Serienstar Ingo Kantorek (✝44) mit seiner Frau bei einem Autounfall verstarb. Zuvor hatte der Zuschauerliebling jahrelang als Alex Koslowski für die beliebte Vorabend-Soap vor der Kamera gestanden. Nachdem er in den vergangenen Wochen noch in der Sendung zu sehen war, wird heute die letzte Episode im TV laufen, in der er mitspielt. Jetzt ist auch bekannt, wie die "Köln 50667"-Story nach Alex' Ausstieg weitergeht.

Achtung, Spoiler!

In seiner finalen Episode verlässt Alex die Stadt, nachdem er als letzte Amtshandlung Störenfried Oli (Patrick Beinlich) aus seinem "Cage Club" geschmissen hat. Dieser hatte für mächtig Ärger zwischen Alex' gutem Freund Jan (Christoph Oberheide) und seiner Freundin Sophia (Maria Lo Porto) gesorgt. In den darauffolgenden Szenen, die Bild vorliegen, wird nun aufgeklärt, wie Alex' Familie ohne ihn weitermacht: Jan wird ab sofort die Verantwortung für sein Erbe – den "Cage Club" – übernehmen. Dabei wird Jan tatkräftig von seinen Kumpels unterstützt. "Wenn du Hilfe brauchst, sind wir für dich da", beteuert Kevin (Danny Liedtke) mit Nachdruck, als sich die ganze Gruppe für ein Krisengespräch in der Diskothek versammelt hat.

Außerdem wollen Patrick (Andree Katic) und Co. ihr Oberhaupt stolz machen und ab sofort immer zusammen halten – schließlich war das Alex' wichtigstes Anliegen. "Wir sind mehr als nur Freunde, wir sind eine Familie", appelliert Diego (David Ortega) an seine Liebsten. Sie alle sind sich sicher: So hätte Alex es gewollt. "Alex hat Köln vielleicht verlassen – aber in unseren Herzen ist er immer da für uns, für jeden von uns", betont Jan abschließend. Die ganze Szene wird am kommenden Donnerstag auf RTL2 zu sehen sein.

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star

Instagram / christophoberheide Christoph Oberheide und Ingo Kantorek, "Köln 50667"-Stars

RTL2, "Köln 50667" Alex (Ingo Kantorek) und seine Jungs bei "Köln 50667"

Philipp Mertens / Action Press David Ortega, "Köln 50667"-Darsteller



