Der Schmerz über den Verlust von Köln 50667-Star Ingo Kantorek (✝44) sitzt nach wie vor tief. Vor zwei Monaten kamen der Schauspieler und seine Frau Suzana bei einem Autounfall ums Leben. Ende August hatten Ingos Freunde und Kollegen dann die Möglichkeit, sich bei einer Trauerfeier von dem TV-Darsteller und seiner Auserwählten zu verabschieden. Jetzt bekommen auch die Fans noch einmal die Gelegenheit, Abschied von ihrem "Köln 50667"-Liebling und dessen Rolle Alex Kowalski zu nehmen: Nachdem Ingo alias Alex in den vergangenen Wochen in dem Format noch zu sehen war, wird nun die letzte Episode mit ihm ausgestrahlt – und die könnte kaum emotionaler sein!

Achtung, Spoiler!

Die Abschiedsfolge wird am kommenden Mittwoch wie gewohnt im TV laufen – mit anschließender Sondersendung zu Ehren von Ingo. Auf TVNOW sind die letzten Szenen mit ihm jedoch schon jetzt abrufbar. Alex' letzte Amtshandlung bei "Köln 50667" hätte kaum passender sein können. Denn der Club-Besitzer tut das, was er am besten kann: Er packt seinen Beschützerinstinkt aus und verteidigt die wichtigsten Menschen in seinem Leben – seine Freunde! Nachdem Oli (Patrick Beinlich) sich im "Cage" an Jans (Christoph Oberheide) Freundin Sophia (Maria Lo Porto) herangemacht hatte, liest Ingo dem Schwerenöter ordentlich die Leviten und schmeißt ihn wütend aus seinem Laden.

Anschließend bleibt das Bild stehen und die Szenerie wechselt zu einer privaten Runde mit allen Hauptfiguren der Serie. Unter Tränen verabschieden sich Diego (David Ortega), Patrick (Andree Katic) und Co. von Alex. Zwischendurch laufen einige Rückblicke und die schönsten Momente mit dem "Köln 50667"-Star. "Alex, du warst wie ein Papa für mich.[...] Du hast an mich geglaubt, als es andere nicht getan haben – danke, Big Daddy", betont Kevin (Danny Liedtke) in seiner kurzen Rede. "Du wirst in meinem Herzen immer einen ganz besonderen Platz haben – leb wohl, Alex, wir werden dich nie vergessen", beteuert Alex' Frau Mel (Mandy-Kay Bart).

Ganz am Ende der Folge wird noch eine letzte Szene mit Alex gezeigt: Mit den Worten "Tschüss Köln, du wunderschönes Miststück" prostet der Zuschauerliebling seiner Stadt zu und nimmt einen beherzten Schluck aus einem Flachmann – es wirkt ganz so, als würde er sich von "Köln 50667" verabschieden. Wann diese Aufnahmen aufgezeichnet wurden, ist nicht klar. Was jetzt genau mit Ingos Rolle in der Storyline der Serie geschieht und ob die anderen Figuren noch einmal auf seinen Ausstieg eingehen werden, ist bisher nicht bekannt. Dass Alex umbesetzt wird, hatte der Sender RTL2 jedoch schon ausdrücklich ausgeschlossen.

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek im Januar 2019

RTL2, "Köln 50667" Alex (Ingo Kantorek) und seine Jungs bei "Köln 50667"

Instagram / christophoberheide Christoph Oberheide und Ingo Kantorek, "Köln 50667"-Stars

RTL2, "Köln 50667" Mel (Mandy-Kay Bart) und Alex (Ingo Kantorek) bei "Köln 50667"

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek, "Köln 50667"-Star



