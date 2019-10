Gil Ofarim (37) steht buchstäblich schon sein halbes Leben auf der Bühne. Nachdem der Erfolgsmusiker im Alter von 15 Jahren dank einer Foto-Lovestory im Jugendmagazin Bravo entdeckt worden war, entwickelte sich schnell eine steile Musikkarriere. Mit Rock-Hits wie "Let the Music Heal Your Soul" landete er schon ein Jahr später in den internationalen Charts – im Alter von nur 17 Jahren begab er sich dann auf eine dreijährige Tour quer durch Asien. Gil war damals ein waschechter Teenie-Star! Mit einem süßen Throwback-Pic erinnerte der erfolgreiche Sänger nun an seine Anfänge.

In seiner Instagram-Story teilte der heute 37-Jährige einen Schnappschuss, der so manchem Fan ein Seufzen entlocken dürfte: Ein deutlich jüngerer Gil lächelt auf dem Schwarz-Weiß-Foto entspannt in die Kamera. Das Bild zeigt ihn offenbar während einer Probe oder einer Tonaufnahme – auf seinem Schoß liegt eine Gitarre und auf dem Tisch vor ihm steht ein Mikrofon. Doch das wohl schönste Detail an dem Foto: Seine Haare trug der Rocker tatsächlich schon damals so lang! "Heute vor 20 Jahren auf meiner Tour durch Asien", schrieb der Ex-The Masked Singer-Kandidat dazu. Also war Gil zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 17 Jahre alt.

Anschließend offenbarte der Bühnen-Star noch, was er seinem jüngeren Ich raten würde, wenn er könnte: "Denk nicht so viel. Das Leben passt schon gut auf dich auf", erklärte der gebürtige Münchner. Hättet ihr den 17-jährigen Gil erkannt? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Bieber, Tamara / Actionpress Gil Ofarim beim Presseball Berlin 2019

United Archives GmbH / ActionPress Gil Ofarim im Jahr 1998

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Gil Ofarim, Rockmusiker

