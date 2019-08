So schwer war das The Masked Singer-Versteckspiel für Gil Ofarim (37)! Wochenlang hatten die Zuschauer gerätselt, am Ende stellte sich tatsächlich heraus, dass Gil bei der Masken-Show unter dem Grashüpfer-Kostüm steckte. Von seinen Show-Auftritten durfte der Musiker natürlich niemandem erzählen. Selbst sein engstes Umfeld durfte nichts von seiner "Masked Singer"-Teilnahme wissen. Im Promiflash-Interview verriet Gil jetzt, dass er deshalb sogar seinen Anwalt anlügen musste!

"Es war schwer, zu lügen. Ich bin kein Lügner", stellte der 37-Jährige gegenüber Promiflash bei der Presseball Sommergala 2019 in Berlin fest. Dieser Teil seiner TV-Erfahrung sei ihm besonders schwergefallen: "Ich musste selbst meinen Freund und Anwalt Markus Hennig anlügen." Ganz für sich behalten, konnte der "Still Here"-Interpret seine geheime Grashüpfer-Identität dann aber doch nicht. "Es wussten nur meine Kinder und meine Mutter. Das war alles", gab er zu.

Obwohl ihm das Versteckspiel nicht leicht fiel, ist Gil sein Grashüpfer-Alter Ego ans Herz gewachsen. Ganz an den Nagel hängen, will er diese Figur also noch nicht: "Hier und da werde ich noch einen Song singen, mit Sicherheit."

