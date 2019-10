Da war Oliver Pocher (41) wohl zu sehr in Plauderlaune! Der Comedian und seine frisch angetraute Frau Amira M. Aly erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Der ehemalige Let's Dance-Kandidat ist dafür bekannt, dass er sein Privatleben nicht unbedingt in die Öffentlichkeit trägt. Deshalb ist auch das Geschlecht seines Kindes noch ein wohl gehütetes Geheimnis – bis jetzt? Der Papa in spe scheint es nun versehentlich verraten zu haben.

Frisch zurück von den Malediven hatte Oli schon seinen ersten Auftritt auf dem roten Teppich und natürlich war die Schwangerschaft seiner Amira auch Thema. Im Gespräch mit Bunte sprach der Entertainer gewohnt humorvoll über potenzielle Namen: "Wir nennen ihn Gala." Als der Reporter noch einmal nachhakte, ob er damit nun ausgeplaudert habe, dass es ein Junge wird, wurde dem 41-Jährige wohl erst bewusst, was er da gesagt hat. "Habe ich mich gerade verplappert? Wenn es eine Sie wird, nenne ich sie Instyle", versuchte er die Situation zu retten.

Aber egal, ob Junge oder Mädchen – eines steht für die werdenden Eltern schon jetzt fest: Ihr Baby werden sie nicht in der Öffentlichkeit präsentieren. "Ich finde Menschen, die ihre Kinder in der Öffentlichkeit zeigen, auf Social Media präsentieren und damit Geld verdienen hochgradig asozial!", betonte Oli schon im vergangenen Juni.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Amira an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

ActionPress / Peter Timm Oliver Pocher und Amira Aly im Juni 2019 in Hamburg

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im August 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de