Kevin Hart (40) zeigt sich das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit! Der Comedian sorgte Anfang September für eine Schock-Nachricht bei seinen Fans: Zusammen mit Freunden wurde er in einen schlimmen Autounfall verwickelt. Dabei wurde der Schauspieler so schwer am Rücken verletzt, dass er sich einer Operation unterziehen musste. Doch es geht bergauf: Der US-Amerikaner war nun zusammen mit Freunden wieder unterwegs.

Laut TMZ wurde Kevin am Montag in Beverly Hills das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Den Abend verbrachte der 40-Jährige in Gesellschaft von Jay-Z (49) und ein paar weiteren Freunden aus der Rap- und Sportbranche. Zusammen genossen die Männer ein üppiges Essen im Restaurant und zockten eine Runde Poker. Auf den Videoaufnahmen, die die Verabschiedung der Freunde zeigen, merkt man dem "Night School"-Darsteller den Horror-Crash vor wenigen Wochen gar nicht an.

Auch seine Arbeit hat der Komiker mittlerweile wieder aufgenommen. Vor wenigen Tagen war er am Set seines neuen Films erschienen, ging dabei aber nicht direkt wieder in die Vollen: Im Gegensatz zu seinen Kollegen war er die ersten zwei Tage nur für zwei Stunden dort gewesen.

Getty Images Kevin Hart 2019 in Atlanta

Anzeige

Getty Images Jay-Z und Kevin Hart

Anzeige

Getty Images Kevin Hart, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de