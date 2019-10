Mission Umstyling geglückt! Kisu versorgt ihre Follower momentan nicht nur mit Beauty-Content: Die Vloggerin ist aktuell in der 38. Schwangerschaftswoche und hat sogar schon die Kliniktasche für die Geburt ihres ersten Kindes gepackt. Bis es so weit ist, will die Influencerin noch einige Projekte und Termine erledigen. Dazu gehörte auch ein kleines Make-over für ihre lange Mähne: Kisu präsentierte jetzt überglücklich ihre neue Frisur.

Nachdem sie in ihrer Instagram-Story zunächst den Friseurbesuch filmisch und fotografisch festgehalten hatte, bekamen die Fans der Kölnerin schließlich das Ergebnis zu sehen: eine gekürzte, hellblonde Haarpracht, die noch um Extensions aufgefüllt wurde. Damit trägt die BWL-Absolventin jetzt einen Look, den sie bereits zu Beginn des Jahres rockte. "Ich muss sagen, ich hab' das so, so vermisst und ich freue mich schon drauf, einfach zu föhnen und sie glatt hängen zu lassen", freute sie sich über Abwechslung von ihren langen Locken. In ihrem Foto-Feed werde es aber noch eine ganze Weile die langen Haare zu sehen geben, fügte Kisu hinzu. Offenbar hat sie noch eine Menge Pics von vergangenen Shootings in petto.

Anschließend gab die Bald-Mama auch noch einen Einblick in ihr aktuelles Befinden mit XXL-Bauch. Nachdem sie gerade erst hochschwanger standesamtlich heiratete, steht die Geburt ihres Babys nun kurz bevor! Zu einer Aufnahme, die ihr Mann von ihr machte, scherzte Kisu: "Auf der Couch eingeschlafen und Plauze lüften – mein Mann fotografiert mich immer von der besten Seite."

Instagram / kisu Kisu, Influencerin

Anzeige

Instagram / kisu Kisu, Bloggerin

Anzeige

Instagram / kisu Kisu, Beauty- und Lifestyle-Vloggerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de