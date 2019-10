Für YouTube-Star Kisu geht es in den großen Schwangerschafts-Endspurt! Die Beauty-Bloggerin steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes – und kann es offenbar kaum erwarten, ihre kleine Tochter bald in die Arme schließen zu können. Damit im letzten Moment auch nichts mehr schief gehen kann, erklärt die Web-Video-Produzentin jetzt: Zu Hause steht die Notfalltasche für den Krankenhausaufenthalt schon bereit.

"Die Kliniktasche ist nun gepackt, beziehungsweise fast gepackt, ein paar Sachen stehen noch auf meiner Liste, die ich dann kurz vorher einpacken möchte", verrät die Bald-Mama auf ihrem Instagram-Kanal. Ganz offenbar befindet sich der Web-Star mittlerweile in den letzten Zügen des Schwangeren-Daseins und hat deswegen schon die ein oder andere schlaflose Nacht hinter sich gebracht. Nachdem alle Babysachen jetzt aber einsortiert sind, starte Kisu ganz entspannt in den Nachwuchs-Countdown: "Bin superhappy und freue mich auf eine hoffentlich wieder erholsame Nacht."

Dass sich die Netz-Berühmtheit auf etwas Entspannung freut, ist aktuell auch gar kein Wunder – immerhin waren zu dem Schwangerschaftsstress auch noch die Vorbereitungen für ihre Traumhochzeit hinzugekommen. Am vergangenen Wochenende gab Kisu ihrem Freund Kevin das Jawort – und warf sich trotz XXL-Kugel in die weiße Hochzeitsrobe. "Mr & Mrs", titelte sie zu dem ersten Schnappschuss des frischgebackenen Ehepaares und ließ die Community an ihrem Glück teilhaben.

Instagram / kisu Bloggrin Kisu

Instagram / kisu YouTube-Star Kisu

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin

