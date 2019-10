Wow – was für ein Rückblick! Til Schweiger ist seit jeher ein absoluter Frauenschwarm und von der deutschen und internationalen Kinoszene nicht mehr wegzudenken. Im Netz versorgt er seine zahlreichen Fans mit Schnappschüssen aus seinem Leben und lässt es sich auch nicht nehmen, ab und zu eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Der 55-Jährige teilte nun ein altes Foto von sich mit einem Megabody.

Die von dem Schauspieler kürzlich auf Instagram veröffentlichte schwarz-weiß Aufnahme, zeigt ihn in den 90er Jahren. Til ist darauf mit freiem Oberkörper zu sehen und setzt seine stahlharten Bauchmuskeln in Szene. Den Blick hat der "Keinohrhasen"-Darsteller lässig zur Seite gewandt und in seiner Hand hält er vermutlich sein T-Shirt. Auf dem Bild sind im Hintergrund ein leichter Wellengang und eine Brandung zu erkennen. Zu der Fotografie schrieb er: "1994 – vor 25 Jahren! Und kein Gramm Körperfett."

Und auch 25 Jahre später muss sich der Produzent mit seinem Aussehen nicht verstecken – finden zumindest seine Follower! "Mir gefällst du jetzt besser", schrieb eine Userin. Eine andere meinte: "Ruf GQ an. Sie haben eine Nominierung für den Sexiest Man Alive vergessen."

gbrci / Future Image Schauspieler Til Schweiger

P.Hoffmann/WENN.com Schauspieler Til Schweiger bei der Promotour zu seinem Film "Head Full of Honey", 2018

Getty Images Til Schweiger in Berlin 2015

