Er gilt als absoluter Frauenschwarm und ist aus der deutschen Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken! Die Rede ist von Til Schweiger (55), der in unzähligen nationalen und internationalen Erfolgsstreifen mitspielte und sich sogar als gefragter Filmproduzenten etabliert hat. Deshalb dürfte sein Gesicht hierzulande beinahe jeder kennen. Doch das war nicht immer so! Der 55-Jährige postete nun ein Foto aus einer Zeit, in der er noch völlig unbekannt war, wenn aber auch schon äußerst hübsch anzusehen – mit gerade mal 16 Jahren!

Auf Instagram veröffentlichte Til kürzlich ein Bild, das ihn Ende der 80er Jahre zeigt: Der "Keinohrhasen"-Darsteller ist darauf mit längeren blonden Haaren und einem hellen T-Shirt zu sehen – und wendet ziemlich lässig seinen Blick von der Kamera ab. Als die Aufnahme gemacht wurde, saß Til offenbar an einem Gartentisch in der Nähe der Pariser Kirche Sacré-Coeur. Zu dem Schnappschuss schrieb er: "Süße kleine 16!" Seine Follower sind von dem Schnappschuss total begeistert: "So süß und unschuldig!", schrieb ein User. Ein anderer meinte: "Du sahst gut aus, als du jung warst, und heute siehst du immer noch so gut aus!"

In den Kommentaren kam die Frage auf, ob das Bild während Tils Zeit in der Serie Lindenstraße aufgenommen wurde. In der beliebten Seifenoper startete er allerdings erst rund zehn Jahre später durch: 1990 gab der heutige Filmstar dort sein TV-Debut und spielte für zwei Jahre die Rolle des Jo Zenker.

P.Hoffmann/WENN.com Schauspieler Til Schweiger bei der Promotour zu seinem Film "Head full of honey", 2018

GALUSCHKA,HORST / Action Press Til Schweiger am Set der "Lindenstraße" Anfang der 90er Jahre

GALUSCHKA, HORST / Action Press Til Schweiger während seiner Zeit bei der Serie "Lindenstraße" in Köln, 1991

