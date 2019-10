Schafft es "Die Liveshow bei dir zuhause" in Folge zwei aus dem Quoten-Tief? Vor knapp zwei Wochen ging die Sendung mit den Moderatoren Steven Gätjen (47) und Matthias Opdenhövel (49) an den Start und sorgte bei den Zuschauern vor den heimischen Mattscheiben für mäßige Begeisterung: Sie fanden die Show zu promilastig und langatmig. Daraus zog der Sender nun seine Konsequenzen und hat sein Konzept für die zweite Episode überarbeitet.

ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer erklärte, dass sie im ständigen Austausch mit dem TV-Publikum stehen und sich die Reaktionen im Netz durchaus zu Herzen nehmen würden. "Für die zweite Ausgabe der 'Liveshow bei dir zuhause‘ haben wir die Kommentare, Hinweise und Meinungen unserer Zuschauer auf unseren Social-Media-Kanälen genau gescannt und sie in unsere Planungen für die zweite Ausgabe einfließen lassen", teilte er mit.

Konkret bedeutet das laut dem Medienmagazin Quotenmeter, dass die prominenten Gäste nicht mehr so stark involviert werden sollen und die Teams damit kleiner sind. Auch die Challenges sollen anspruchsvoller und dadurch auch spannender für die Zuschauer und Familien sein. Nach der zweiten Folge am 26. Oktober in Hannover wollen die Verantwortlichen darüber entscheiden, ob "Die Liveshow bei dir zuhause" auch 2020 einen Sendeplatz bekommt.

Galuschka,Horst / ActionPress Matthias Opdenhövel in der WDR-Talkshow "Kölner Sommer Treff"

Getty Images Moderator Steven Gätjen bei der Goldenen Kamera 2019

Instagram / stevengaetjen Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen in Bottrop

