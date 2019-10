Na, das hatten sich die Moderatoren Steven Gätjen (47) und Matthias Opdenhövel (49) bestimmt anders vorgestellt! Am vergangenen Samstag ging ihre neue ProSieben-Sendung "Die Liveshow bei dir zuhause" an den Start. Das Prinzip: Die Kandidaten müssen ihre eigenen vier Wände als Studio zur Verfügung stellen und in verschiedenen Challenges um bis zu 100.000 Euro spielen. Schon während der Ausstrahlung hielt sich – den Posts im Netz nach zu urteilen – die Begeisterung der Zuschauer in Grenzen. Nun zeigen auch die Einschaltquoten: Der Auftakt des Formats war eher schwach.

Wie das Medienmagazin Quotenmeter berichtet, konnte das brandneue Fernsehspektakel nur 0,77 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor die heimischen Mattscheiben locken. Damit erreichte die Show magere 3,1 Prozent des Gesamtpublikums. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen konnte ProSieben lediglich einen Marktanteil von 8,6 Prozent für sich verbuchen. "Da hatten wir auf bessere Zahlen gehofft", schrieb der Sender auf Twitter.

Aus den Kommentaren der User ging hervor: Viele waren genervt von den ständigen Werbepausen und der langen Sendezeit. "Macht die Kandidatenrunde kleiner, entschlackt die Werbung, macht die Show straffer und vor 0:00 Uhr endend", fasste ein Nutzer die allgemeine Stimmung zusammen. Trotz des schwachen Starts soll in zwei Wochen die nächste Folge ausgestrahlt werden. Was meint ihr: Hat die Show noch eine Chance? Stimmt ab!

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Steven Gätjen, TV-Moderator

Anzeige

Instagram / stevengaetjen Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel, Moderatoren bei "Die Liveshow bei dir zuhause"

Anzeige

Instagram / matthiasopdenhoevel Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de