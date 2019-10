Prinz Charles (70) macht es seinen Kindern nach und trotzdem vor! Am vergangenen Sonntag wurde eine Dokumentation über Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) veröffentlicht. Eigentlich diese ihre Reise im Auftrag der britischen Krone und ihren Einsatz für diverse Charity-Organisationen zeigen, doch das Paar sprach auch über seine Probleme im Rampenlicht. Jetzt brachte Charles ebenfalls eine Doku heraus und rückte darin – anstelle seiner Person – seinen Job in den Mittelpunkt.

Die ITV-Sendung "Inside the Duchy of Cornwall" wurde zu Charles' 50. Jubiläum als Herzog von Cornwall gedreht. Am Donnerstagabend feierte der erste von zwei Teilen seine Premiere auf dem Privatsender. Im Fokus der Berichterstattung stand vor allem das Farm-Areal auf seinem Land, das Charles jungen Bauern zur Verfügung stellt. "Wir versuchen dabei, die besten Bewerber zu finden. Die mit dem größten Enthusiasmus und guten Ideen", verriet er über den Auswahlprozess.

Für dieses bodenständige Porträt wurde der Kronprinz im Netz gefeiert. "Es ist so schön, zu sehen, wie sehr er sich für die Menschen seines Herzogtums interessiert und wie sehr sie ihn lieben", schrieb ein User auf Twitter, während ein anderer den Vergleich zu Charles' Schwiegertochter zog: "Was für ein wundervoller Mann. Wir müssen mehr über unseren zukünftigen König erfahren. Vergesst Meghan, sie ist so langweilig!"

Getty Images Prinz Charles bei einem Besuch in Nordirland

Getty Images Prinz Charles im Mai 2019 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg, September 2019

