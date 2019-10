Der Rosenkrieg scheint sich endlich gelegt zu haben: Anfang des Jahres gab des beliebte YouTube-Pärchen Anne Wünsche (28) und Henning Merten seine Trennung bekannt. Beide kamen zwar Mitte des Jahres mit neuen Partnern zusammen – trotzdem lieferten sie sich immer wieder kleine Social-Media-Sticheleien. Dabei standen vor allem die gemeinsamen Kinder im Mittelpunkt. Juna und Miley haben Henning anscheinend nun schon seit vier Wochen nicht mehr gesehen.

Das verrät Mama Anne nun in ihrer Instagram-Story. Kurz nachdem sie Freitagmorgen aufgewacht ist, erzählte sie ihren Fans, was das Wochenende bei ihr so ansteht: "Ich mache mich jetzt fertig und fahre nach Hause zu meiner Mama und zu meiner Juna. Miley hat ja um 15:00 Uhr erst Schulschluss. Und dann müssen wir schon Kofferpacken, denn die Mädels verbringen das Wochenende endlich mal wieder beim Papa." Ganze vier Wochen sollen die Töchter ihren Vater nicht gesehen haben, weswegen sie sich nun laut Anne auch sehr auf das Wiedersehen freuen.

Gegenüber Promiflash erklärte Anne auch die lange Pause: "Er bekommt die Kinder jedes zweite Wochenende. In den Herbstferien war er mit seiner großen Tochter im Urlaub und wir waren in Paris und auf Teneriffa. Daher fiel ein Wochenende aus." Zwischen den Ex-Partnern herrscht also kein böses Blut – sie konnten wegen der Urlaubsplanung nur ihre gewöhnliche Routine für ein paar Wochen nicht einhalten.

Instagram / anne_wuensche YouTube-Star Anne Wünsche

Instagram / henning.merten Henning Merten 2019 auf Mallorca

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche 2019 im Flughafen Madrid

