Was haben Jessica Alba (38), Vanessa Hudgens (30), Bar Refaeli (34) und Ryan Gosling (38) gemeinsam? Sie sind allesamt im Showbusiness erfolgreich und sehen gut aus. Da wünschte man sich doch glatt, es würde mehr von ihnen geben. Und das gibt es sogar: Denn diese Promis kommen alle im schönen Doppelpack daher! Sie haben Geschwister im Schlepptau, die ihnen in Sachen Schönheit in Nichts nachstehen.

So zum Beispiel bei Schauspielerin und US-Liebling Jessica Alba. Nicht nur bei ihr hat es der liebe Gott mit dem Aussehen gut gemeint. Auch ihr jüngerer Bruder Joshua Alba, ebenfalls Schauspieler, verdreht mit seiner Optik sicherlich vielen Frauen den Kopf. Aber, genauso wie Jessica, ist auch Joshua ein absoluter Familienmensch und seit sage und schreibe 16 Jahren mit seiner Frau verheiratet. Mittlerweile ist er sogar zweifacher Vater.

Und diese beiden könnten fast schon Zwillinge sein, so ähnlich sind sie sich: Schauspielerin Vanessa Hudgens und ihre jüngere Schwester Stella. Obwohl Stella mit ihren 23 Jahren ganze sieben Jahre jünger ist als Vanessa, macht sie ihrer berühmten Schwester bereits ordentlich Konkurrenz. Sie hat zwar keine steile Filmkarriere hingelegt hat, wie die High School Musical -Darstellerin – dafür folgen ihr auf ihrem Instagram-Account bereits über eine Million Leute. Ganz unbekannt ist sie also auch nicht mehr.

Bei der Refaeli-Familie lohnt es sich definitiv auch noch einmal genauer hinzugucken. Denn Bar hat einen kleinen Bruder, der ihr beinah die Show stehlen könnte. Er ist ein Abbild seiner Schwester in männlicher Fassung: Volle Lippen, markante Gesichtszüge und ein verschmitztes Lachen. Der 22-Jährige ist mittlerweile ebenfalls ein bekanntes Model und hat sich auch schon im Filmgeschäft einen Namen gemacht.

Wie würde wohl Leinwandschönling Ryan Gosling in weiblich aussehen? Die Antwort ist seine wunderschöne Schwester Mandi. Mit der kommt der amerikanische Schauspieler nämlich manchmal zu Film-Veranstaltungen und da bekommen die Kameras nicht genug von diesem Geschwister-Duo. Die hübsche Blondine ist übrigens auch in der Film-Branche tätig: Sie ist eine erfolgreiche Casting-Direktorin in L.A. Unter anderem ist sie für das legendäre Musikvideo "Happy" von Pharrell Williams (46) mitverantwortlich.

