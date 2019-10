Timur Ülker (30) schwebt im absoluten Papa-Glück! Erst vergangene Woche hatte der Schauspieler stolz verkündet, dass seine Freundin Caro das zweite gemeinsame Kind zur Welt gebracht habe. Im gleichen Atemzug offenbarte der GZSZ-Darsteller auch, dass es sich dabei um einen Jungen handeln würde – nur den Namen seines Sohnes hielt er zunächst geheim. Bis jetzt: Voller Freude plauderte Timur endlich aus, wie sein Junior heißt!

Via Instagram meldete der 30-Jährige sich am Freitag bei seinen Fans – und zwar mit einem zuckersüßen Video, in dem er seinen Mini-Mann im Arm hält. Stolz erzählt er, dass sein Söhnchen nun acht Tage alt sei und auf den Namen Ilay Kaan höre. "Das war eine lustige Story: Caro und ich waren uns bis zur Geburt nicht einig. Sie hatte Tijan im Kopf und ich Ilay! Als sie ihn dann zum ersten Mal im Arm hatte, meinte sie zu mir: 'Das ist Ilay!'" Dieser Moment sei für Timur ganz besonders gewesen.

Der zweifache Papa berichtete weiter, dass er zudem einen beruflichen Bezug zu dem Namen habe: So habe seine GZSZ-Figur Nihat während des Castings ebenfalls Ilay heißen sollen. Wie gefällt euch der Name des kleinen Mannes? Stimmt unten ab.

