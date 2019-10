Zuckersüße Neuigkeiten von Marie Nasemann (30): Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wird Mama! Erst dieses Jahr im Sommer wandte sich die brünette Beauty mit einem sehr ernsten Thema an ihre Fans. Sie hatte eine Fehlgeburt erlitten! Den Traum von einer eigenen Familie wollte sie dennoch nicht aufgeben. Deshalb versuchten sie und ihr Partner Sebastian es weiter – und es hat endlich geklappt!

Auf Instagram zeigt die 30-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie sich überglücklich an ihren Liebsten schmiegt. Beide grinsen breit in die Kamera und halten ein Ultraschallbild hoch. "Drei ist 'ne Party! Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dem Papa des Babys in meinem Bauch", lauten Maries Zeilen dazu. Bei den Fans hat der Beitrag einen Begeisterungssturm ausgelöst: Die werdende Mama wird mit Herz-Emojis überflutet.

"Positiv, ruhig, optimistisch und sehr gestärkt" wollte die Schönheit ihre Schwangerschaft angehen, wie sie im Juni auf ihrem Blog Fairknallt schrieb. "Also drückt eure Daumen, dass es beim nächsten Mal klappen wird", richtete sie sich an ihre Leser.

Instagram / tiggess Sebastian Tigges und Marie Nasemann

AEDT/WENN.com Marie Nasemann bei der Premiere von "Unsere Erde 2"

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit Sebastian Tigges

