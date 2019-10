Bauer sucht Frau feiert Jubiläum! Schon seit 15 Jahren verkuppelt Inka Bause (50) einsame Bauern im TV – und das sogar ziemlich erfolgreich. Insgesamt hat die Moderatorin so schon 32 Landwirte unter die Haube gebracht. Zuletzt gaben sich Bauer Christian und seine Barbara in der Show das Jawort. So viel Glück in der Liebe soll jetzt gefeiert werden: Zum 15. Geburtstag der Sendung gibt es ein großes Special!

Wie RTL ankündigte, soll die Sondersendung "15 Jahre Bauer sucht Frau – Vom Scheunenfest zum Traualtar" am 10. November ausgestrahlt werden. Darin werden die schönsten Momente aus den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten gezeigt. Auch Inkas erfolgreiche Hochzeitsbilanz wird natürlich gefeiert: So bekommen die Zuschauer zum Beispiel einen Einblick in die Trauungszeremonie von Christian und Barbara.

Im Promiflash-Interview hatte Inka schon vor einigen Wochen verraten, dass die vielen Hochzeiten ihrer Bauern nicht von ungefähr kommen. So gebe das "Bauer sucht Frau"-Team hinter den Kulissen gerne mal Tipps: "Die haben einen Riecher dafür. Die würde total zu dem anderen Bauern passen, dass wir sogar manchmal schon Tipps geben und sagen: 'Ey komm, bewirb dich bitte mal auf den.' Und dann sagt die Frau: 'Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber der ist zuckersüß.'"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Barbara und Christian, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de