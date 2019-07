Deshalb ist Bauer sucht Frau beim Bauern-Verkuppeln so erfolgreich! Seit mittlerweile 15 Staffeln sucht Inka Bause (50) in dem Liebes-Format nach den richtigen Partnern für einsame Landwirte – und hat dabei eine erstaunliche Erfolgsbilanz. Immerhin landeten in der Show bereits 29 Paare vor dem Traualtar. Im Promiflash-Interview verrät Inka nun, was hinter dem Erfolgsrezept der Kult-Sendung steckt: Das Team gibt den Teilnehmern hinter den Kulissen auch mal den einen oder anderen Tipp!

Denn nicht immer treffen die Single-Damen bei der Auswahl der Bauern auch ins Schwarze. Wenn eine Kandidatin von einem der Männer abgelehnt wird, hilft das Casting-Team der Liebe manchmal auch auf die Sprünge. "Die haben einen Riecher dafür. Die würde total zu dem anderen Bauern passen, dass wir sogar manchmal schon Tipps geben und sagen: 'Ey komm, bewirb dich bitte mal auf den.' Und dann sagt die Frau: 'Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber der ist zuckersüß'", erklärte Inka gegenüber Promiflash. Auf diese Art und Weise hat in der vergangenen Staffel ein Paar sogar zueinandergefunden. Kandidatin Steffi hatte sich erst auf einen anderen Bauern beworben, mit ein bisschen Hilfe durch das "Bauer sucht Frau"-Team ist sie jetzt aber mit ihrem Stephan überglücklich – und bald sollen sogar schon die Hochzeitsglocken läuten.

Für Inka gibt es aber noch etwas, was "Bauer sucht Frau" von anderen Kuppelshows unterscheidet: Die Kandidaten seien einfach total authentisch! "Wir sind halt nicht Bachelor. Unsere Frauen wollen nicht in erster Linie ins Fernsehen. Die wollen halt in erster Linie diesen Typus Mensch kennenlernen und ich glaube, darin ist auch begründet, warum wir so einen guten Erfolg haben", meinte sie im Interview.

RTL Inka Bause, Moderatorin

Anzeige

MG RTL D / Andreas Friese Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau" 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de