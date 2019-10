Gibt sich Aaron Carters (31) Mutter Jane etwa die Schuld dafür, dass es ihrem Sohn nicht gut geht? In den vergangenen Wochen sorgte der einstige Kinderstar immer wieder für besorgniserregende Schlagzeilen. Von Drogenmissbrauch war die Rede, aber auch Selbstmordgedanken soll der jüngere Bruder von Nick Carter (39) gehabt haben. Nachdem er zugegeben hatte, an einer Bipolaren Störung, Schizophrenie und manischen Depressionen zu leiden, sorgte er zuletzt mit einem riesigen Gesichts-Tattoo für Aufsehen. Weil es ihrem Liebling nicht gut geht, leidet auch Jane sehr: Sie findet sogar, dass sie sich mehr für die Familie hätte einsetzen müssen.

Wie in einem Auszug aus der TV-Sendung Marriage Boot Camp: Family Edition zu sehen ist, erhielt Teilnehmerin Jane die Aufgabe, sich in die Lage des 31-Jährigen zu versetzen. Gesagt, getan: In einer simulierten Gefängnissituation finden sich die beiden wieder und Jane beginnt, als Aaron zu sprechen: "Ich bin hier gefangen, weil du nicht da warst, als ich dich brauchte. Es hat sich angefühlt, als hättest du mich fallen gelassen, obwohl ich dich so gebraucht hätte. Du hast die Familie zerstört", lauten ihre Worte, die die Gedankenwelt von Aaron widerspiegeln sollen. "Du musst die Schuld für das, was passiert ist, auf dich nehmen, Mama, denn du warst erwachsen und ich war das Kind", sprach Jane an Aarons Stelle weiter.

Von dem, was seine Mutter von sich gibt, ist Aaron sichtlich bewegt. "Ich habe gerade die letzten zehn Jahre damit verbracht, einfach nur zu versuchen, zu überleben", schluchzt der Sänger mitgenommen.

Getty Images Aaron Carter, Sänger

Getty Images Jane und Aaron Carter bei der "Marriage Boot Camp"-Premiere

Splash News Aaron Carter im Oktober 2019

