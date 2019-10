Leitet dieser Kuss eine positivere Phase in seinem Leben ein? Aaron Carter (31) sorgte in den vergangenen Wochen mit Negativ-Schlagzeilen für Aufsehen. Nicht nur ließ er sich eine XXL-Medusa ins Gesicht tätowieren und wirkte in Livestreams verwirrt, er hetzte auch aufs Ärgste gegen seine Verwandten: So behauptete sein Bruder Nick (39), der 31-Jährige habe seiner Frau Lauren gedroht, sie umzubringen. Mittlerweile versucht der "Sooner or Later"-Interpret sein Leben auf die Reihe zu kriegen und zeigte sich auf einer Serienpremiere von einer anderen Seite: Er küsste seine Mama Jane auf dem roten Teppich auf den Mund.

Auf einem Event zur Feier des Starts der Reality-Doku-Reihe "Marriage Boot Camp: Family Edition" am Donnerstag in Los Angeles kam es zum ungewöhnlichen Lippenbekenntnis: Aaron knutschte seine Mutter innig. Wenige Tage zuvor widmete der Bühnenstar seiner Angehörigen einen freudigen Post im Netz, denn Jane sei seit mittlerweile 40 Jahren clean. Die Geküsste schien von der Aktion auch nicht irritiert gewesen zu sein, im Gegenteil. Auf den Fotos der anwesenden Fotografen ist zu sehen, dass sie nach dem Kuss lächelnd mit ihrem Sohn posiert.

Auch wenn sich Aaron und seine Geschwister heftig zerstritten zu haben scheinen, zwischen ihm und seiner Mama dürfte offenbar derzeit kein böses Blut fließen. Ob sein Neustart in Kanada allerdings klappen wird, bleibt ungewiss. Den Umzug plane er, um wieder Musik machen zu können und einfach glücklich zu sein – Medienberichten zufolge habe er schon eine neue Bleibe gefunden. Wann er seiner US-amerikanischen Heimat aber gänzlich den Rücken kehrt, stehe noch nicht fest.

Getty Images Jane Carter und ihr Sohn Aaron im Oktober

Getty Images Aaron Carter im Oktober 2019

Instagram / aaroncarter Aaron Carter, Sänger

