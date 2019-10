Khloe Kardashian (35) zeigt, was sie hat. Wenn es um sexy Outfits, knackige Kurven und heiße Posen geht, liegen die Kardashian Schwestern ganz weit vorne. Die Mitglieder des KarJenner-Klans sind unheimlich stolz auf ihre Körper und zeigen das auch gerne ihren Fans täglich im Netz. Jüngst zeigte sich auch die Mutter von True (1) in einem Hammer-Kleid und bringt damit das Internet zum Schwärmen.

Die TV-Bekanntheit nahm laut HollywoodLife in Florida an der Eröffnung eines Hotels in Gitarrenform teil. Doch auf dem roten Teppich waren alle Augen auf Khloe gerichtet. Der Reality-Star trug ein schickes Maxikleid aus Seide mit Schlangenhaut-Optik. Das Kleid mit Spaghetti-Trägern schmeichelte ihrer Figur und setzte sie perfekt in Szene. Dazu trug sie glitzernde Riemchensandalen mit Absatz und eine schwarze Tasche im Krokodil-Look.

Die Schlangenhaut scheint ein absoluter Favorit der Designerin zu sein. Bereits vor zwei Wochen trug sie diesen Aufdruck, als sie mit Schwester Kim Kardashian (39) unterwegs war. Sie zeigte sich in einer Jacke aus Schlangenleder, einem schwarzen Oberteil, einer Yoga-Hose und Overknee-Stiefeln.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im Oktober 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-TV Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

